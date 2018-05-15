Зорина (Сидоренко) Валентина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1936
Дата смерти15.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936
Бракосочетание
30.01.1959
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
28.09.1960
Сын: Зорин Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Зорин Юрий Гаврилович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Юрий Гаврилович
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
15.05.2018
Азов, город Азов, Ростовская область
Болезнь Паркинсона