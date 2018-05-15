Зорина (Сидоренко) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Сидоренко) Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд

Дата рождения

25.12.1936

Дата смерти

15.05.2018

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936

Отец: Сидоренко Афанасий Маркович

Мать: Сидоренко Галина Прокофьевна

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд
Бракосочетание
30.01.1959

Муж: Зорин Юрий Гаврилович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
28.09.1960

Сын: Зорин Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Зорин Юрий Гаврилович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Юрий Гаврилович

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
15.05.2018
Азов, город Азов, Ростовская область
Болезнь Паркинсона
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