Чувашев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Мать ребёнка: Чувашева ?
деревня Мингалеевой Тобольская губерния Туринский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чувашева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева ?
Смерть
Неизвестно