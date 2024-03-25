Бутрим (Таныгина) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923
Отец: Таныгин Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Бутрим Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович
Рождение ребёнка
13.01.1949
Сын: Бутрим Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович
Рождение ребёнка
15.12.1950
Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович
Рождение ребёнка
18.08.1953
Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович
Рождение ребёнка
28.01.1956
Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович
Смерть
Неизвестно