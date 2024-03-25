Бутрим (Таныгина) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутрим (Таныгина) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923

Отец: Таныгин Пётр Петрович

Мать: Таныгина Екатерина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутрим Николай Романович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бутрим Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович

Рождение ребёнка
13.01.1949

Сын: Бутрим Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович

Рождение ребёнка
15.12.1950

Сын: Бутрим Борис Николаевич

Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович

Рождение ребёнка
18.08.1953

Сын: Бутрим Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович

Рождение ребёнка
28.01.1956

Сын: Бутрим Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Бутрим Николай Романович

Смерть
Неизвестно

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