Рыбаков (Аронов) Анатолий Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков (Аронов) Анатолий Наумович

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Место рождения

Держановка, Носовский р-н, Черниговская обл.

Дата рождения

14.01.1911

Дата смерти

23.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Держановка, Носовский р-н, Черниговская обл.
Место жительства
С 1918 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938 по 1941
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1945 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.12.1998
Нью-Йорк, США
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