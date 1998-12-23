Рыбаков (Аронов) Анатолий Наумович
Место рожденияДержановка, Носовский р-н, Черниговская обл.
Дата рождения14.01.1911
Дата смерти23.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Держановка, Носовский р-н, Черниговская обл.
Место жительства
С 1918 по 1933
Место жительства
С 1938 по 1941
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1945 по 1998
Смерть
23.12.1998
Нью-Йорк, США