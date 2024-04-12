Оглоблина Федора Ивлиевна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1747
Сын: Оглоблин Ерофей Степанович
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Оглоблин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Оглоблин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Оглоблин Степан Степанович
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Оглоблин Павел Степанович
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Оглоблин Агафон Степанович
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович
Смерть
Неизвестно