Оглоблина Федора Ивлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Федора Ивлиевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Оглоблин Ерофей Степанович

Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Оглоблин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Оглоблин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Оглоблин Степан Степанович

Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Оглоблин Павел Степанович

Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Оглоблин Агафон Степанович

Отец ребёнка: Оглоблин Степан Тарасович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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