Швердт Schwerdt (Шпехт Specht) Магдалена Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвердт Schwerdt (Шпехт Specht) Магдалена Иоганнесовна

Швердт Schwerdt (Шпехт Specht) Магдалена Иоганнесовна

avatar

Место рождения

Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шпехт Specht Иоганнес Элиасович

Мать: Шпехт Specht Апполония Иоганнесовна

Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
24.01.1839

Муж: Швердт Schwerdt Иосиф Готфридович

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1839 01 24 Josephum Schwert Magdalena Spöchtin Leitsinger Joseph is from Kamenka
Рождение ребёнка
15.05.1840 ст.

Дочь: Шмидт Schmidt Апполония Иосифовна

Отец ребёнка: Швердт Schwerdt Иосиф Готфридович

с. Зельман Новоузенский уезд Самарская губ.
47 1840 5 15 Apolonia Schwert Joseph Spächt Magdalena Kamenka. Ревизия с. Каменка 1850 № 85 Josef Schwerd 31 from # 82 Wife: Elisabetha Bahl 18 (так в переписи) Sons: Josef 8 Adam 2 Daughters: Apo... Показать все
Смерть
1849
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close