Швердт Schwerdt (Шпехт Specht) Магдалена Иоганнесовна
Место рожденияНей-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1822
Дата смерти1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1822
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
24.01.1839
с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1839 01 24 Josephum Schwert Magdalena Spöchtin Leitsinger Joseph is from Kamenka
Рождение ребёнка
15.05.1840 ст.
Дочь: Шмидт Schmidt Апполония Иосифовна
Отец ребёнка: Швердт Schwerdt Иосиф Готфридович
с. Зельман Новоузенский уезд Самарская губ.
47 1840 5 15 Apolonia Schwert Joseph Spächt Magdalena Kamenka. Ревизия с. Каменка 1850 № 85 Josef Schwerd 31 from # 82 Wife: Elisabetha Bahl 18 (так в переписи) Sons: Josef 8 Adam 2 Daughters: Apo... Показать все
Смерть
1849
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.