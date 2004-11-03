Быковская (Быковская) Дарья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти13.05.1976
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Быковский Федосей
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.09.1919
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович
Рождение ребёнка
01.09.1921
Дочь: Крашенинникова Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович
Рождение ребёнка
26.12.1926
Дочь: Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьевна
Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьевна
Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Верхняя Залегощь
Смерть
13.05.1976