Быковская (Быковская) Дарья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быковская (Быковская) Дарья Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

13.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Быковский Федосей

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.09.1919

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович

Рождение ребёнка
01.09.1921

Дочь: Крашенинникова Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович

Рождение ребёнка
26.12.1926

Дочь: Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьевна

Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьевна

Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Быковский Афанасий Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быковский Афанасий Ульянович

Место жительства
Неизвестно
село Верхняя Залегощь
Смерть
13.05.1976
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