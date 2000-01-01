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Буянов Егор Степанович

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Место рождения

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Буянов Степан

Мать: не указана

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Буянов Даниил Егорович

Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Буянов Антон Егорович

Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Буянов Александр Егорович

Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буянов Иван Егорович

Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
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