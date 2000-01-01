Буянов Егор Степанович
Место рожденияп.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Буянов Степан
Мать: не указана
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Буянов Александр Егорович
Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Иван Егорович
Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Буянова Мелания Евстафьевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.