Розов Иоанн Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозов Иоанн Алексеев

Розов Иоанн Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Розов Алексей Гаврилов

Мать: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Петр Иоаннов

Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Екатерина Иоанновна

Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Федор Иоаннов

Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасия Андреева Розова

Работа или профессия
Неизвестно
священник Благовещенской церкви Норского посада Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1806

Сын: Розов Арсений Иоаннов

Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Розов Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.