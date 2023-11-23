Розов Иоанн Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Розов Алексей Гаврилов
Мать: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Петр Иоаннов
Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Екатерина Иоанновна
Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Федор Иоаннов
Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасия Андреева Розова
Работа или профессия
Неизвестно
священник Благовещенской церкви Норского посада Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Афанасия Андреева Розова
Смерть
Неизвестно