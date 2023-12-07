Быкова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1876 ст.
Дочь: (Быкова) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
16.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
23.06.1886 ст.
Сын: Быков Петр Федорович
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1901 ст.
Дочь: (Быкова) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
27.04.1904 ст.
Сын: Быков Глеб Федорович
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно