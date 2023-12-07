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Быкова Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
12.10.1876 ст.

Дочь: (Быкова) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1885 ст.

Сын: Быков Василий Федорович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1886 ст.

Сын: Быков Петр Федорович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Быков Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1901 ст.

Дочь: (Быкова) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1904 ст.

Сын: Быков Глеб Федорович

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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