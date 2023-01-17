Володина (Чугунова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодина (Чугунова) Галина Николаевна

Володина (Чугунова) Галина Николаевна

avatar

Место рождения

д. Бочка, Вологодская обл.

Дата рождения

28.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955

Отец: Чугунов Николай Григорьевич

Мать: Чугунова Зинаида Александровна

д. Бочка, Вологодская обл.
Бракосочетание
25.01.1980

Муж: Володин Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1980

Сын: Володин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Володин Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1981

Дочь: Овчарова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Володин Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1990

Сын: Володин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Володин Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
23.03.2001

Муж: Володин Николай Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close