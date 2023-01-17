Володина (Чугунова) Галина Николаевна
Место рожденияд. Бочка, Вологодская обл.
Дата рождения28.03.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955
д. Бочка, Вологодская обл.
Бракосочетание
25.01.1980
Рождение ребёнка
13.08.1980
Сын: Володин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Володин Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1981
Дочь: Овчарова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Володин Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1990
Сын: Володин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Володин Николай Александрович
Развод
23.03.2001