Казаков Архип Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Казаков Степан Андреевич
Мать: Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казакова Софья Кириловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казакова Софья Кириловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Алексей Архипович
Мать ребёнка: Казакова Софья Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Софья Кириловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Казаков Александр Архипович
Мать ребёнка: Казакова Софья Кириловна
Смерть
1920