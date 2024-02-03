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Казаков Архип Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Казаков Степан Андреевич

Мать: Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Пётр Архипович

Мать ребёнка: Казакова Софья Кириловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Иван Архипович

Мать ребёнка: Казакова Софья Кириловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Алексей Архипович

Мать ребёнка: Казакова Софья Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Софья Кириловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Казаков Александр Архипович

Мать ребёнка: Казакова Софья Кириловна

Смерть
1920

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