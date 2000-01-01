Вшивцева Евдоки Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Евдоки Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Вшивцев Кондрат Романович

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Вшивцев Федор Романович

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агрипина Романовна

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Романовна

Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Роман Антонович

Смерть
После 1850
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