Вшивцева Евдоки Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Вшивцев Кондрат Романович
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агрипина Романовна
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Романовна
Отец ребёнка: Вшивцев Роман Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850