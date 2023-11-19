Мария Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1943
Сын: Тимченко Алексей Егорович
Отец ребёнка: Тимченко Егор
Прилипка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Холодова Галина Егоровна
Отец ребёнка: Тимченко Егор
Смерть
Неизвестно