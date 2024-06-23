Хмылёв Валерий 08.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХмылёв Валерий

Хмылёв Валерий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмылёва (Юрина) Валентина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик.
Рождение ребёнка
23.06.1969

Дочь: Шиканова (Хмылёва) Оксана Валерьевна

Мать ребёнка: Хмылёва (Юрина) Валентина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.05.1975

Сын: Хмылёв Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Хмылёва (Юрина) Валентина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.