Хмылёв Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик.
Рождение ребёнка
23.06.1969
Дочь: Шиканова (Хмылёва) Оксана Валерьевна
Мать ребёнка: Хмылёва (Юрина) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1975
Мать ребёнка: Хмылёва (Юрина) Валентина Ивановна