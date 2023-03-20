Данилов Ефим Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Ефим Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Данилов Федул Данилович

Мать: Данилова 1 жена

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Парасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Данилова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Ефимовна

Мать ребёнка: Данилова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Данилов Терентий Ефимович

Мать ребёнка: Данилова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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