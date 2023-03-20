Данилов Ефим Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Данилов Федул Данилович
Мать: Данилова 1 жена
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Парасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Данилова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Ефимовна
Мать ребёнка: Данилова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Данилов Терентий Ефимович
Мать ребёнка: Данилова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно