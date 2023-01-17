Журавлева (Олонцева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Олонцева) Мария Николаевна

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Место рождения

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

23.07.1913

Дата смерти

18.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1913

Отец: Олонцев Николай Михайлович

Мать: Олонцева Елена Игнатьевна

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1939

Сын: Журавлев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Фомич

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Журавлев Василий Фомич

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Василий Фомич

Смерть
18.06.1981
Похороны
1981
Галкинское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
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