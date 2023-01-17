Журавлева (Олонцева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1913
Дата смерти18.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1913
Рождение ребёнка
09.04.1939
Сын: Журавлев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Журавлев Василий Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1981
Похороны
1981
Галкинское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область