Галиев Ильсур Хакимович 08.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галиев Ильсур Хакимович

Автор
АА
Ахтариев А.

мужской, родился 08.11.1941

умер 22.12.2025, Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Отец
Галеев Хаким Бурганович1916 г.р.
Мать
Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна19.12.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1941

Отец: Галеев Хаким Бурганович

Мать: Ихсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно

Инженер-строитель

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
16.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
19.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Смерть
22.12.2025
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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