Галиев Ильсур Хакимович
мужской, родился 08.11.1941
умер 22.12.2025, Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОтецГалеев Хаким Бурганович1916 г.р.
МатьИхсанова (Гараева) Нурсайля Гараевна19.12.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.12.2025
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан