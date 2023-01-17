Канивец Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанивец Григорий Григорьевич

Канивец Григорий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1912

Дата смерти

?.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1912

Отец: Канивец Григорий Иосифович

Мать: Канивец Ефросинья Гуровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Канивец Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Канивец Евдокия Зотовна

Рождение ребёнка
02.05.1949

Сын: Канивец Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Канивец Евдокия Зотовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Канивец Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Канивец Евдокия Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канивец Евдокия Зотовна

Смерть
?.12.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close