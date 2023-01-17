Канивец Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1912
Дата смерти?.12.1993
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1912
Рождение ребёнка
1946
Сын: Канивец Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Канивец Евдокия Зотовна
Рождение ребёнка
02.05.1949
Сын: Канивец Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Канивец Евдокия Зотовна
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Канивец Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Канивец Евдокия Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канивец Евдокия Зотовна
Смерть
?.12.1993