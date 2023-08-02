Глазкова (Гаврилова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Глазков Самуил
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Бракосочетание
1904
Witnesses:купец Василий Михайлович Глазков по жениху и Андрей Дмитриевич Глазков по невесте
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Глазков Михаил Самойлович
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.04.1911
Дочь: (Глазкова) Александра Самойловна
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Глазкова) Анна Самойловна
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.02.1920
Дочь: (Глазкова) Мария Самойловна
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Глазков Василий Самойлович
Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно