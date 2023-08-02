Глазкова (Гаврилова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазкова (Гаврилова) Татьяна Александровна

Глазкова (Гаврилова) Татьяна Александровна

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Иван Самойлович

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Глазков Самуил

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1904

Муж: Глазков Самуил Дмитриевич

Witnesses:купец Василий Михайлович Глазков по жениху и Андрей Дмитриевич Глазков по невесте
Рождение ребёнка
1905

Сын: Глазков Семен Самойлович

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Глазков Михаил Самойлович

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Глазков Павел Самойлович

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.04.1911

Дочь: (Глазкова) Александра Самойловна

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Глазкова) Анна Самойловна

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.02.1920

Дочь: (Глазкова) Мария Самойловна

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Глазков Василий Самойлович

Отец ребёнка: Глазков Самуил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.