Фещенко (Красей) Ульяна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 30.01.1900
Рождение ребёнка
06.04.1902
Дочь: Фещенко Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.387 стр.39об]
Рождение ребёнка
06.02.1904
Дочь: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна
Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.387 стр 167 оборот]
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Фещенко Елена Егорьевна
Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388стр69об]
Рождение ребёнка
15.11.1910
Сын: Фещенко Григорий Егорович
Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.389а стр.65 оборот]
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: Фещенко Мария Егоровна
Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр114об]
Рождение ребёнка
02.11.1913
Дочь: Фещенко Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.66об]
Рождение ребёнка
17.10.1914
Дочь: Фещенко Анна Егоровна
Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.144об].png
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Каялова (Фещенко) Александра Егоровна
Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович
Смерть
1933