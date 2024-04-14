Фещенко (Красей) Ульяна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Красей) Ульяна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 30.01.1900

Муж: Фещенко Егор Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.04.1902

Дочь: Фещенко Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович

[ГАНО. Д-156, оп.1, д.387 стр.39об]
Рождение ребёнка
06.02.1904

Дочь: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна

Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.387 стр 167 оборот]
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Фещенко Елена Егорьевна

Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388стр69об]
Рождение ребёнка
15.11.1910

Сын: Фещенко Григорий Егорович

Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.389а стр.65 оборот]
Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: Фещенко Мария Егоровна

Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр114об]
Рождение ребёнка
02.11.1913

Дочь: Фещенко Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.66об]
Рождение ребёнка
17.10.1914

Дочь: Фещенко Анна Егоровна

Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.144об].png
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Каялова (Фещенко) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Фещенко Егор Ефимович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1933

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