Светличная (Шарова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светличная (Шарова) Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1932

Дата смерти

09.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932

Отец: Шаров Григорий

Мать: Шарова Пeлагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.12.1954

Дочь: Тищенко Екатерина

Отец ребёнка: Светличный Андрей

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1958

Сын: Светличный Сергей

Отец ребёнка: Светличный Андрей

Рождение ребёнка
27.10.1962

Сын: Светличный Владимир

Отец ребёнка: Светличный Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеботарева Надежда

Отец ребёнка: Светличный Андрей

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светличный Андрей

Смерть
09.03.1990
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