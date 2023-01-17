Светличная (Шарова) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1932
Дата смерти09.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932
Отец: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
20.12.1954
Дочь: Тищенко Екатерина
Отец ребёнка: Светличный Андрей
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1958
Сын: Светличный Сергей
Отец ребёнка: Светличный Андрей
Рождение ребёнка
27.10.1962
Сын: Светличный Владимир
Отец ребёнка: Светличный Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеботарева Надежда
Отец ребёнка: Светличный Андрей
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Светличный Андрей
Смерть
09.03.1990