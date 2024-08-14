Маслов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дылева (Маслова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Маслова Алена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маслова Алена Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Маслова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Маслова Алена Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Маслова Алена Ивановна
Изобильное, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Носил Бородку.