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Рудник Тимофей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рудник Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Рудник Наталья Сидорова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рудник Грившко Тимофеев

Мать ребёнка: Рудник Наталья Сидорова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лукерья Тимофеева

Мать ребёнка: Рудник Наталья Сидорова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Рудник Евтух Тимофеев

Мать ребёнка: Рудник Наталья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудник Наталья Сидорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1811
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