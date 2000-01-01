Рудник Тимофей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Рудник Наталья Сидорова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Рудник Наталья Сидорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лукерья Тимофеева
Мать ребёнка: Рудник Наталья Сидорова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Рудник Наталья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудник Наталья Сидорова
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1811