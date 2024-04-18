Ялычкин Гавриил Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти08.05.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: Ялычкин Яков Иванов
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1834 года деревни Братоилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16). Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1858 года деревни Братилово (ГАРО 129-54-42, лист 97об., №... Показать все
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Ялычкина) Авдотья (Евдокия) Гаврилова
Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 13 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 9 лет (ГАРО 129-54-42, лист 477об, №16)
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Ялычкина) Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 6 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 21.02.1858
Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)
Запись в МК 1858 года села Вещур (ГАРО 627-245-231, лист 3об.-4, №9) Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 2 месяцев (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-348, лист 56об-57, №31).
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 304об-305, №13). - запись о бракосочетании.
Поручитель
31.01.1879
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: деревни Братиловой крестьянский сын Архип Иванов Кулаков, православного вероисповедания, первым браком, в возрасте 18 лет 5 месяцев. Невеста: прихода ... Показать все
Смерть
08.05.1881
Деревни Братиловой крестьянин собственник Гавриил Яковлев Ялычкин, в возрасте 61 года - от простуды. Запись в МК 1881 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 102об-103, №2... Показать все
Похороны
10.05.1881
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1881 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 102об-103, №24).