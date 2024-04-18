Ялычкин Гавриил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялычкин Гавриил Яковлев

Место рождения

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

08.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Ялычкин Яков Иванов

Мать: Ялычкина Прасковья Алексеева

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1834 года деревни Братоилово (ГАРО 129-32-57, лист 424об.-425, №16). Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1858 года деревни Братилово (ГАРО 129-54-42, лист 97об., №... Показать все
Бракосочетание
До 1844

Жена: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Ялычкина) Авдотья (Евдокия) Гаврилова

Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 13 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ялычкин Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)

Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 9 лет (ГАРО 129-54-42, лист 477об, №16)
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Ялычкина) Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 6 лет (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 21.02.1858

Сын: Ялычкин Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в МК 1858 года села Вещур (ГАРО 627-245-231, лист 3об.-4, №9) Упоминается в РС деревни Братилово 1858 года в возрасте 2 месяцев (ГАРО Ф129, лист 47об-48, №16)
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Ялычкин Ефимий Гаврилов

Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-348, лист 56об-57, №31).
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Ялычкин Фёдор Гаврилов

Мать ребёнка: Ялычкина Мелания Егорова (Георгиева)

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 18 лет в МК 1883 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 304об-305, №13). - запись о бракосочетании.
Поручитель
31.01.1879
Вещур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: деревни Братиловой крестьянский сын Архип Иванов Кулаков, православного вероисповедания, первым браком, в возрасте 18 лет 5 месяцев. Невеста: прихода ... Показать все
Смерть
08.05.1881
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Деревни Братиловой крестьянин собственник Гавриил Яковлев Ялычкин, в возрасте 61 года - от простуды. Запись в МК 1881 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 102об-103, №2... Показать все
Похороны
10.05.1881
Вещур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1881 года Христорождественской церкви села Вещур (ГАРО 627-245-353, лист 102об-103, №24).

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