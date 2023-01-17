Куприянов Илья Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянов Илья Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.

Сын: Куприянов Николай Ильич

Мать ребёнка: Куприянова Елизавета Николаевна

деревня Подосенова
Рождение ребёнка
29.03.1902

Сын: Куприянов Леонид Ильич

Мать ребёнка: Куприянова Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
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