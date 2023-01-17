Куприянов Илья Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.
Мать ребёнка: Куприянова Елизавета Николаевна
деревня Подосенова
Рождение ребёнка
29.03.1902
Мать ребёнка: Куприянова Елизавета Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно