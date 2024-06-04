Булатова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Абрам Фадеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Булатов Самсон Абрамов

Отец ребёнка: Булатов Абрам Фадеев

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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