Смирнов Николай Михайлович
Место рожденияРФ Горьковская область Семеновский р-он д. Гори
Дата рождения19.12.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
РФ Горьковская область Семеновский р-он д. Гори
Бракосочетание
26.09.1969
Бюро записей актов гражданского состояния Исполнительного комитета
Смерть
Неизвестно