Смирнов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Михайлович

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Место рождения

РФ Горьковская область Семеновский р-он д. Гори

Дата рождения

19.12.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

РФ Горьковская область Семеновский р-он д. Гори
Бракосочетание
26.09.1969

Жена: Авласевич Зинаида Ивановна

Бюро записей актов гражданского состояния Исполнительного комитета
Смерть
Неизвестно
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