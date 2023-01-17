Ефремова (Онохина) Наталия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиДо 1926
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Онохин Сергей Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1909
Дочь: Бояркина Анна Павловна
Отец ребёнка: Ефремов Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1911
Отец ребёнка: Ефремов Павел Иванович
Смерть
До 1926