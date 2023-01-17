Ефремова (Онохина) Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Онохина) Наталия Сергеевна

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Место рождения

Боголюбовка, Городищенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

До 1926

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Онохин Сергей Кузьмич

Мать: не указана

Боголюбовка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Муж: Ефремов Павел Иванович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1909

Дочь: Бояркина Анна Павловна

Отец ребёнка: Ефремов Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1911

Сын: Ефремов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Ефремов Павел Иванович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
До 1926
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