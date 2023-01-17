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Курбатов Родион Иванович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Курбатов Иван Филиппович

Мать: Курбатова Мария Степановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
15.05.1904
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Сарапульская мещанская девица Клавдия Трофимова Рябова
Рождение ребёнка
12.12.1906

Дочь: Варвара Родионовна

Мать ребёнка: Курбатова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Курбатов Иван Родионович

Мать ребёнка: Курбатова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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