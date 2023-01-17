Курбатов Родион Иванович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Крещение
15.05.1904
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Сарапульская мещанская девица Клавдия Трофимова Рябова
Рождение ребёнка
12.12.1906
Дочь: Варвара Родионовна
Мать ребёнка: Курбатова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Курбатова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно