Долин Евстафий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Долин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Долин Александр Евстафьевич
Мать ребёнка: Афимья(?) Леонтьевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Долин Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Афимья(?) Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья(?) Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня