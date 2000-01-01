Долин Евстафий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Евстафий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Долин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Долин Александр Евстафьевич

Мать ребёнка: Афимья(?) Леонтьевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Долин Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Афимья(?) Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья(?) Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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