Баяндина Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина Агрипина Ивановна

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Баяндин Иван Макарович

Мать: не указана

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилесов Василий Захарович

Бракосочетание
08.02.1782

Муж: Казанцов Антроп Егорович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.02.1783

Дочь: Казанцова Устинья Антроповна

Отец ребёнка: Казанцов Антроп Егорович

Смерть
Неизвестно

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