Баяндина Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Баяндин Иван Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1782
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.02.1783
Дочь: Казанцова Устинья Антроповна
Отец ребёнка: Казанцов Антроп Егорович
Смерть
Неизвестно