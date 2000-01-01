Асминкин Николай Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в 1908 году в селе Яман или селе Голом.
Военная служба
С 23.07.1941 по ?.11.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 23.07.1941 Чарджоуским ГВК, Туркменская ССР, Чарджоуская обл., г. Чарджоу. Звание – рядовой или младший сержант. Должность – стрелок.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: Пропал без вести | 7.02.1942 года была последняя связь с ним. Считается пропавшим без вести с ноября 1941 года.