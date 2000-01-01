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Асминкин Николай Самойлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в 1908 году в селе Яман или селе Голом.
Военная служба
С 23.07.1941 по ?.11.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 23.07.1941 Чарджоуским ГВК, Туркменская ССР, Чарджоуская обл., г. Чарджоу. Звание – рядовой или младший сержант. Должность – стрелок.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: Пропал без вести | 7.02.1942 года была последняя связь с ним. Считается пропавшим без вести с ноября 1941 года.
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