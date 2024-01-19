Мартиненко Устиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Мартиненко Семен Дмитриев
Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Мартиненко Мойсей Дмитриев
Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мартыненко Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мартиненко Гаврило Дмитриев
Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мартиненко Артем Дмитриев
Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов
Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 258
Смерть
Неизвестно