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Мартиненко Устиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Мартиненко Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мартыненко Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мартиненко Гаврило Дмитриев

Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мартиненко Артем Дмитриев

Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мартиненко Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Мартиненко Дмитрий Иванов

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 258
Смерть
Неизвестно

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