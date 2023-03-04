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Кучин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1645

Дата смерти

После 1658

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645

Отец: Кучин Андрей Володимеров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Кучин Архип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1672

Сын: Кучин Аничка Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1674

Сын: Кучин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1676

Сын: Кучин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Кучин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1658
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