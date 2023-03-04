Кучин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1645
Дата смертиПосле 1658
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645
Отец: Кучин Андрей Володимеров
Рождение ребёнка
1670
Сын: Кучин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1672
Рождение ребёнка
1674
Рождение ребёнка
1676
Сын: Кучин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1680
Сын: Кучин Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1658