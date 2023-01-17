Пономаренко (Курашкина) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1958
Дочь: Кузьмина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Пономаренко Анатолий Степанович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.?
Сын: Пономаренко Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Пономаренко Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно