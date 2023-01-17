Пономаренко (Курашкина) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко (Курашкина) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

14.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
12.09.1958

Дочь: Кузьмина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Пономаренко Анатолий Степанович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.?

Сын: Пономаренко Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Пономаренко Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаренко Анатолий Степанович

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