Тархов Евтихий Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархов Евтихий Ануфриевич

Место рождения

Черепенина, Каменский округ, Сибирский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черепенина, Каменский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тархова -- Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: Тархова Харитина Евтихниевна

Мать ребёнка: Тархова -- Ольга Ивановна

Черепенина, Каменский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

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