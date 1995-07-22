Кириллюк Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллюк Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1929

Дата смерти

22.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллюк Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллюк Валенитина Николаевна

Мать ребёнка: Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна

Смерть
22.07.1995

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