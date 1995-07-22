Кириллюк Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1929
Дата смерти22.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллюк Валенитина Николаевна
Мать ребёнка: Кириллюк (Гусева) Лидия Ивановна
Смерть
22.07.1995