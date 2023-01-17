Зяблова Авдотья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова Авдотья Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1838 ст.

Муж: Зяблов Федор Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Зяблов Иван Федоров

Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1843 ст.

Сын: Зяблов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1847 ст.

Дочь: Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1851 ст.

Сын: Зяблов Павел Федорович

Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1853 ст.

Сын: Зяблов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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