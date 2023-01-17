Зяблова Авдотья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1838 ст.
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Зяблов Иван Федоров
Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
14.09.1843 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
13.05.1847 ст.
Дочь: Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
07.11.1851 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
09.11.1853 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Федор Евдокимов
Смерть
Неизвестно