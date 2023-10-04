(Мешко) Евфросиния Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мешко) Евфросиния Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Мешко Владимир Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1809

Муж: Ягнён Евфим Алексеевич

Мутин, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1811

Сын: Ягнён Фёдор

Отец ребёнка: Ягнён Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ягнён) Иустиния

Отец ребёнка: Ягнён Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ягнён Леонтий Ефимов

Отец ребёнка: Ягнён Евфим Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Ягнён) Прасковья

Отец ребёнка: Ягнён Евфим Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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