(Мешко) Евфросиния Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Мешко Владимир Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1809
Мутин, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1811
Сын: Ягнён Фёдор
Отец ребёнка: Ягнён Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Ягнён) Иустиния
Отец ребёнка: Ягнён Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ягнён Леонтий Ефимов
Отец ребёнка: Ягнён Евфим Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Ягнён) Прасковья
Отец ребёнка: Ягнён Евфим Алексеевич
Смерть
Неизвестно