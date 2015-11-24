Климук (Матвеева) Апполинария Григорьевна
Место рожденияд. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Дата рожденияОколо ?.12.1929
Дата смерти24.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1929
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Запись сделана 02.02.1938 года в ЗАГС г. Санчурск со слов сестры
Бракосочетание
06.07.1954
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
?.04.1955
Сын: Климук Владимир Константинович
Отец ребёнка: Климук Константин Константинович
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
27.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климук Константин Константинович
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
Городец, Кобринский район, Брестская область
Смерть
24.11.2015
д. Сколобово, Вертелишковский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь
Причина смерти: атеросклетическая болезнь сердца
Похороны
25.11.2015
кладбище а Аульсе, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь