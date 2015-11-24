Климук (Матвеева) Апполинария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Матвеева) Апполинария Григорьевна

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Место рождения

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР

Дата рождения

Около ?.12.1929

Дата смерти

24.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1929

Отец: Матвеев Григорий Алексеевич

Мать: Матвеева Татьяна Ильинична

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Запись сделана 02.02.1938 года в ЗАГС г. Санчурск со слов сестры
Бракосочетание
06.07.1954

Муж: Климук Константин Константинович

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
?.04.1955

Сын: Климук Владимир Константинович

Отец ребёнка: Климук Константин Константинович

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
27.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климук Константин Константинович

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Место жительства
Неизвестно
Городец, Кобринский район, Брестская область
Смерть
24.11.2015
д. Сколобово, Вертелишковский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь
Причина смерти: атеросклетическая болезнь сердца
Похороны
25.11.2015
кладбище а Аульсе, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь
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