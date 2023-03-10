Тотьмянина (Рысева) Мария (Марфа) Антониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотьмянина (Рысева) Мария (Марфа) Антониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Муж: Тотьмянин Иван Михайлов (прием)

Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 106 стр. АП 11
Место жительства
До 1900 ст.
Харина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Тотьмянина Иулиания Иванова

Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Михайлов (прием)

Рождение ребёнка
?.01.1903 ст.

Дочь: Бажина Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Михайлов (прием)

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121197#5
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тотьмянин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Михайлов (прием)

Место жительства
1908 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 64
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