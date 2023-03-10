Тотьмянина (Рысева) Мария (Марфа) Антониева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 106 стр. АП 11
Место жительства
До 1900 ст.
Харина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: Тотьмянина Иулиания Иванова
Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Михайлов (прием)
Рождение ребёнка
?.01.1903 ст.
Дочь: Бажина Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Михайлов (прием)
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121197#5
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Михайлов (прием)
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 64