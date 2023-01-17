Нечаева (Сушина) Ксения Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1903
Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около ?.03.1904
Сын: Нечаев Василий
Отец ребёнка: Нечаев Зиновий (Сидоров)
д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Смерть
Неизвестно