Нечаева (Сушина) Ксения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Сушина) Ксения Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Около 1904 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Нечаев Зиновий (Сидоров)

Стряпунята, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около ?.03.1904

Сын: Нечаев Василий

Отец ребёнка: Нечаев Зиновий (Сидоров)

д. Ломаки Стряпунинской волости, Оханского уезда
Смерть
Неизвестно
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