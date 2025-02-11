Софонова (Архиреева) Евдокия Степановна
женский, родилась 1889, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецАрхиреев Степан ПавловичДо 1870 г.р.
МатьАрхиреева (Швагрина) Мария ФёдоровнаДо 1870 г.р.
Супруги
Софонов Иван Иванович1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.01.1908
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно