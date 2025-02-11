Софонова (Архиреева) Евдокия Степановна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Софонова (Архиреева) Евдокия Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1889, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Архиреев Степан ПавловичДо 1870 г.р.
Мать
Архиреева (Швагрина) Мария ФёдоровнаДо 1870 г.р.
Супруги
Софонов Иван Иванович1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Архиреев Степан Павлович

Мать: Архиреева (Швагрина) Мария Фёдоровна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
07.01.1908

Муж: Софонов Иван Иванович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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