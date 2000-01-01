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Болотов Петр Григорьевич

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Место рождения

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район

Дата рождения

21.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Болотова Елизавета Ивановна

Рождение
21.06.1876

Отец: Болотов Григорий Андреевич

Мать: Болотова Марфа Ивановна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
1896

Сын: Болотов Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Болотова Мария Петровна

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
31.05.1899

Сын: Болотов Иван Петрович

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Болотова Александра Петровна

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
01.07.1906

Дочь: Болотова Мария Петровна

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
09.04.1908

Дочь: Болотова Мария Петровна

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Болотов Михайл Петрович

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.03.1914

Дочь: Выборова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
12.08.1917

Дочь: Болотова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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