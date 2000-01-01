Болотов Петр Григорьевич
Место рожденияДеревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Дата рождения21.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1876
Рождение
21.06.1876
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
05.07.1897
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
31.05.1899
Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Болотова Александра Петровна
Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна
деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
01.07.1906
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
09.04.1908
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.10.1911
Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.03.1914
Дочь: Выборова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна
деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
12.08.1917
Дочь: Болотова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Болотова Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно