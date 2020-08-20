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Саладилова Галина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1941

Дата смерти

20.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941

Отец: не указан

Мать: Воронина Анна Павловна

Рождение ребёнка
14.07.1974

Дочь: Барахтян Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Николаев Константин

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Виктор

Смерть
20.08.2020
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