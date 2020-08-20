Саладилова Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1941
Дата смерти20.08.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941
Отец: не указан
Мать: Воронина Анна Павловна
Рождение ребёнка
14.07.1974
Дочь: Барахтян Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Николаев Константин
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Виктор
Смерть
20.08.2020