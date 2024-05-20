Янова Мария Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1947
Дочь: Шепелева Нина Поликарповна
Отец ребёнка: Янов Поликарп Степанович
Рождение ребёнка
27.07.1949
Дочь: Баранова (Янова) Надежда Поликарповна
Отец ребёнка: Янов Поликарп Степанович
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1951
Сын: Янов Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Янов Поликарп Степанович
Смерть
Неизвестно