Янова Мария Фадеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Янова Мария Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янов Поликарп Степанович

Рождение ребёнка
04.05.1947

Дочь: Шепелева Нина Поликарповна

Отец ребёнка: Янов Поликарп Степанович

Рождение ребёнка
27.07.1949

Дочь: Баранова (Янова) Надежда Поликарповна

Отец ребёнка: Янов Поликарп Степанович

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1951

Сын: Янов Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Янов Поликарп Степанович

Смерть
Неизвестно

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