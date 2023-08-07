Усачева Валентина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсачева Валентина Гавриловна

Усачева Валентина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Усачев Гаврила Филиппович

Мать: Усачева Анна Захаровна

Рождение ребёнка
19.11.1921

Сын: Белов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Белов Семен Павлович

Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Белов Семен Семенович

Отец ребёнка: Белов Семен Павлович

Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Белов Валентин Семенович

Отец ребёнка: Белов Семен Павлович

Рождение ребёнка
30.05.1940

Дочь: Белова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Белов Семен Павлович

Смерть
1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close