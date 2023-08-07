Усачева Валентина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1964
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Усачев Гаврила Филиппович
Мать: Усачева Анна Захаровна
Рождение ребёнка
19.11.1921
Отец ребёнка: Белов Семен Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1937
Отец ребёнка: Белов Семен Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1937
Отец ребёнка: Белов Семен Павлович
Рождение ребёнка
30.05.1940
Дочь: Белова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Белов Семен Павлович
Смерть
1964