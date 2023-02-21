(Кондратичева) Устиния Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1912
Сын: Кондратичев Павел Александрович
Отец ребёнка: Кондратичев Александр Иосифович
Рождение ребёнка
05.06.1914
Сын: Кондратичев Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Кондратичев Александр Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Кондратичев Александр Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Иван Александрович
Отец ребёнка: Кондратичев Александр Иосифович
Смерть
Неизвестно