(Кондратичева) Устиния Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондратичева) Устиния Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1912

Сын: Кондратичев Павел Александрович

Отец ребёнка: Кондратичев Александр Иосифович

Рождение ребёнка
05.06.1914

Сын: Кондратичев Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Кондратичев Александр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Кондратичев Александр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Иван Александрович

Отец ребёнка: Кондратичев Александр Иосифович

Смерть
Неизвестно
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