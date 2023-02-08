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Ровдов Владислав Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ровдова (Артамонова) Светлана Георгиевна

Рождение ребёнка
04.06.1950

Сын: Ровдов Евгений Владиславович

Мать ребёнка: Ровдова (Артамонова) Светлана Георгиевна

Рождение ребёнка
30.01.1958

Дочь: Самородова (Ровдова) Ирина Владиславовна

Мать ребёнка: Ровдова (Артамонова) Светлана Георгиевна

Смерть
2002

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