Ровдов Владислав Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1950
Сын: Ровдов Евгений Владиславович
Мать ребёнка: Ровдова (Артамонова) Светлана Георгиевна
Рождение ребёнка
30.01.1958
Дочь: Самородова (Ровдова) Ирина Владиславовна
Мать ребёнка: Ровдова (Артамонова) Светлана Георгиевна
Смерть
2002